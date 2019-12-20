Камешковец, напавший с ножом на подростка, отправится в колонию

СЕГОДНЯ 22:15 2019-12-20T22:15:24+03:00

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Трагедия произошла во дворе одного из домов в конце марта. Житель Камешково приехал во двор на машине, когда из подъезда вышла компания подростков. Мужчина успел перекинуться парой слов с одним из ребят. Видимо, ему не понравилось, как подросток разговаривал с ним и он решил наказать мальчика. Схватив нож. Он бросился вдогонку за парнишкой, догнал и ударил четырнадцатилетнего школьника в грудь, пробив легкое. Друзья раненого мальчика не растерялись: один позвонил в полицию. Другие попросили помочь оказавшихся рядом мужчин, которые и задержали нападавшего. Быстро приехавшие полицейские оперативно доставили подростка в больницу, где его сразу же прооперировали и спасли жизнь. Камешковец вину признал, по решению суда он отравится в колонию строгого режима на семь лет.

ИСТОЧНИК KP.RU