2019-12-20T21:30:10+03:00
Общество

В Муроме родители мальчика, пострадавшего в детском саду, получат компенсацию

Суд заставил детсад компенсировать моральный ущерб
Ирина Мальцева
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Несчастный случай произошел в саду №26, где ребенок на глазах у воспитателей споткнулся о задранный кусок линолеума и неудачно упал. Мальчик кричал и плакал от боли, педагоги вызвали скорую, которая забрала карапуза в больницу. Как оказалось, у малыша был перелом бедра. По заключению судебно-медицинского исследования указанные повреждения повлекли тяжкий вред здоровью. Родители долго лечили малыша, который мучился от боли, а поскольку они не могли надолго оставить работу, то вынуждены были нанять сиделку для карапуза. Кроме того, даже после выздоровления дошкольник стал бояться бегать и играть. Сам садик помочь родителям не пожелал и они обратились в суд, прося взыскать с садика 300 тысяч рублей. Часть этих денег они потратили на лечение сына и услуги сиделки, а в оставшуюся сумму оценили моральный ущерб. Суд встал на сторону семьи и обязал детский сад выплатить им 120 тысяч рублей компенсации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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