Сибирские кредиторы оштрафованы за угрозы жительнице Владимирской области

СЕГОДНЯ 21:13 2019-12-20T21:13:02+03:00

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Владимирка пожаловалась на судебным приставам Новосибирской области на микрофинансовую организацию, пытавшуюся получить у нее задолженность по кредите незаконными способами. Назойливые кредиторы кредитора угрожали девушке, буквально завалили ее звонками и смс-ками, рассказали о ее долгах коллегам по работе. Кроме того, в беседах с ней сотрудники организации позволяли себе некорректные выражения: «Последствия еще больше начнутся, будут вас позорить», «Лучше бы вы за семью свою переживали». В итоге приставы посчитали, что ООО МКК «Веб-Займ» совершило административное правонарушение, составили протокол и обратилось в суд, который оштрафовал компанию на сто тысяч рублей. Кстати, в этом году микрофинансовую организацию привлекали к административной ответственности 68 раз, а общая сумма назначенных административных штрафов составила 2,7 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU