2019-12-20T21:13:02+03:00
Общество

Сибирские кредиторы оштрафованы за угрозы жительнице Владимирской области

Им придется отдать сто тысяч рублей
Ирина Мальцева
Поделиться:
Изменить размер текста:

Владимирка пожаловалась на судебным приставам Новосибирской области на микрофинансовую организацию, пытавшуюся получить у нее задолженность по кредите незаконными способами. Назойливые кредиторы кредитора угрожали девушке, буквально завалили ее звонками и смс-ками, рассказали о ее долгах коллегам по работе. Кроме того, в беседах с ней сотрудники организации позволяли себе некорректные выражения: «Последствия еще больше начнутся, будут вас позорить», «Лучше бы вы за семью свою переживали». В итоге приставы посчитали, что ООО МКК «Веб-Займ» совершило административное правонарушение, составили протокол и обратилось в суд, который оштрафовал компанию на сто тысяч рублей. Кстати, в этом году микрофинансовую организацию привлекали к административной ответственности 68 раз, а общая сумма назначенных административных штрафов составила 2,7 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Муромском магазине несовершеннолетней девушке продали алкоголь
Камешковец, напавший с ножом на подростка, отправится в колонию
В Муроме родители мальчика, пострадавшего в детском саду, получат компенсацию
Сибирские кредиторы оштрафованы за угрозы жительнице Владимирской области
Злостному алиментщику суд назначил 5 месяцев исправительных работ
Вице-губернатора Брусенцов встретился с потенциальными инвесторами ГУП "Тепличный"
Суд выселил владимирца из наемного жилья из-за долгов по коммуналке
На Клязьме спасли пятнистого оленя, который провалился под лед, убегая от собак
ВТБ Пенсионный фонд победил в премии «Финансовая Элита России»
ВТБ презентовал корпоративную универсальную карту для клиентов крупного бизнеса
Сумма кредитных соглашений ВТБ по «Программе 1764» превысила 100 млрд рублей
В Коврове местные коммунисты повесили баннер с портретом Иосифа Сталина на здании ДК в центре города
Владимирцам, которые срубят елку в неположенном месте, грозит штраф от 3 до 4 тысяч рублей
Жителей областного центра приглашают принять участие в благотворительном фестивале "Добрый Владимир"