2019-12-20T18:38:19+03:00
Общество

Злостному алиментщику суд назначил 5 месяцев исправительных работ

Нерадивый отец задолжал своей дочери почти 400 тысяч рублей
Елена Масленникова
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Еще в апреле 2012 года мировой судья обязал жителя Петушков выплачивать несовершеннолетней дочери третью часть доходов. Но мужчина это решение проигнорировал. И так длилось 7 лет. Отец задолжал своему ребенку почти 400 тысяч рублей. За неуплату алиментов за столь длительный период в марте 2019 года суд его привлек к 50 часам обязательных работ. Но и после этого мужчина не стал добропорядочным отцом. Петушинский районный суд назначил местному жителю наказание в виде 5 месяцев исправительных работ. Каждый месяц из его заработка будут удерживать 5 процентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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