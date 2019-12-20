Суд выселил владимирца из наемного жилья из-за долгов по коммуналке

СЕГОДНЯ 17:50 2019-12-20T17:50:50+03:00

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Местный житель вместе со своими домочадцами проживал и был прописан в «точмашевской» общаге на улице Северной. По договору найма мужчине и его семье с апреля 2008 была предоставлена комната. Однако с апреля 2015 года, в нарушении договора, глава семейства перестал платить коммуналку. Все родственники из комнаты выписались, кроме него самого. АО ВПО «Точмаш» обратилось в суд с требованием злостного неплательщика выселить. Суд удовлетворил требования предприятия в полном мере и взыскал с него в пользу АО 6 тысяч рублей за госпошлину.

ИСТОЧНИК KP.RU