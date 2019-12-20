2019-12-20T17:50:50+03:00
Общество

Суд выселил владимирца из наемного жилья из-за долгов по коммуналке

Он перестал платить с апреля 2015 года
Елена Масленникова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Местный житель вместе со своими домочадцами проживал и был прописан в «точмашевской» общаге на улице Северной. По договору найма мужчине и его семье с апреля 2008 была предоставлена комната. Однако с апреля 2015 года, в нарушении договора, глава семейства перестал платить коммуналку. Все родственники из комнаты выписались, кроме него самого. АО ВПО «Точмаш» обратилось в суд с требованием злостного неплательщика выселить. Суд удовлетворил требования предприятия в полном мере и взыскал с него в пользу АО 6 тысяч рублей за госпошлину.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Злостному алиментщику суд назначил 5 месяцев исправительных работ
Вице-губернатора Брусенцов встретился с потенциальными инвесторами ГУП "Тепличный"
Суд выселил владимирца из наемного жилья из-за долгов по коммуналке
На Клязьме спасли пятнистого оленя, который провалился под лед, убегая от собак
ВТБ Пенсионный фонд победил в премии «Финансовая Элита России»
ВТБ презентовал корпоративную универсальную карту для клиентов крупного бизнеса
Сумма кредитных соглашений ВТБ по «Программе 1764» превысила 100 млрд рублей
В Коврове местные коммунисты повесили баннер с портретом Иосифа Сталина на здании ДК в центре города
Владимирцам, которые срубят елку в неположенном месте, грозит штраф от 3 до 4 тысяч рублей
Жителей областного центра приглашают принять участие в благотворительном фестивале "Добрый Владимир"