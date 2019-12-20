На Клязьме спасли пятнистого оленя, который провалился под лед, убегая от собак

СЕГОДНЯ 16:55 2019-12-20T16:58:36+03:00

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16 декабря взрослый самец пятнистого оленя, спасаясь от стаи собак, побежал по замерзшей Клязьме и попал в большую полынью. Животное плавало в ледяной воде и не могло выбраться на берег. Его вовремя заметил житель села Заречное Собинского района Александр Евстегнеев, который рыбачил неподалеку. Он сразу связался с сотрудниками Собинского охотничьего хозяйства и сообщил о происшествии. Специалисты выехали к Клязьме.

Сотрудник Собинского госохотхозяйства Александр Ермоленко смог по тонкому льду подобраться к оленю и набросить на его рога веревку. Животное получило переохлаждение и не могло передвигаться. Работники хозяйства переместили оленя на сухое место и были с ним три часа, пока тот не убежал.

ИСТОЧНИК KP.RU