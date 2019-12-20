2019-12-20T16:58:36+03:00
Общество

На Клязьме спасли пятнистого оленя, который провалился под лед, убегая от собак

Животное получило переохлаждение и не могло передвигаться
Валерия ПРОНИНА
Поделиться:
..Фото: Администрация Владимирской области
Изменить размер текста:

16 декабря взрослый самец пятнистого оленя, спасаясь от стаи собак, побежал по замерзшей Клязьме и попал в большую полынью. Животное плавало в ледяной воде и не могло выбраться на берег. Его вовремя заметил житель села Заречное Собинского района Александр Евстегнеев, который рыбачил неподалеку. Он сразу связался с сотрудниками Собинского охотничьего хозяйства и сообщил о происшествии. Специалисты выехали к Клязьме.

Сотрудник Собинского госохотхозяйства Александр Ермоленко смог по тонкому льду подобраться к оленю и набросить на его рога веревку. Животное получило переохлаждение и не могло передвигаться. Работники хозяйства переместили оленя на сухое место и были с ним три часа, пока тот не убежал.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Злостному алиментщику суд назначил 5 месяцев исправительных работ
Вице-губернатора Брусенцов встретился с потенциальными инвесторами ГУП "Тепличный"
Суд выселил владимирца из наемного жилья из-за долгов по коммуналке
На Клязьме спасли пятнистого оленя, который провалился под лед, убегая от собак
ВТБ Пенсионный фонд победил в премии «Финансовая Элита России»
ВТБ презентовал корпоративную универсальную карту для клиентов крупного бизнеса
Сумма кредитных соглашений ВТБ по «Программе 1764» превысила 100 млрд рублей
В Коврове местные коммунисты повесили баннер с портретом Иосифа Сталина на здании ДК в центре города
Владимирцам, которые срубят елку в неположенном месте, грозит штраф от 3 до 4 тысяч рублей
Жителей областного центра приглашают принять участие в благотворительном фестивале "Добрый Владимир"