2019-12-20T15:55:01+03:00
Общество

ВТБ Пенсионный фонд победил в премии «Финансовая Элита России»

ВТБ Пенсионный фонд стал победителем премии «Финансовая Элита России 2019» сразу в двух номинациях - «Надежность» и «Лучший клиентский сервис»
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ВТБ Пенсионный фонд является одним из лидеров рынка пенсионного страхования. По итогам десяти месяцев 2019 года его активы выросли на 26% и превысили 252 млрд рублей. В рамках принятой стратегии до 2023 г. фонд планирует повышать клиентоцентричность и укрепить лидирующие позиции в области обслуживания, в том числе за счет дальнейшего совершенствования сервисов онлайн-поддержки клиентов в режиме 24/7.

«Мы искренне рады, что экспертный совет столь престижной премии признал ВТБ Пенсионный фонд самым надежным среди участников пенсионного рынка. Это особенно актуально и значимо для нас именно сейчас, когда отрасль стоит на пороге новых изменений, а основной критерий выбора наших граждан – надежность. Для нас большая честь быть лучшими в наиболее ответственном направлении деятельности пенсионных фондов – работы с клиентами. Формирование своей будущей пенсии нам доверили уже более 2,7 млн человек. Мы делаем все, чтобы оправдать это доверие, обеспечивая надежность и сохранность пенсионных средств клиентов», – отметила Лариса Горчаковская, генеральный директор ВТБ Пенсионный фонд.

Вручение премии «Финансовая элита России» проходит в 15-й раз. Это одна из наиболее авторитетных отраслевых наград, которая свидетельствует о профессиональной компетентности лауреатов в сфере банковского, страхового, инвестиционного бизнеса, управления активами, лизинга, факторинга, аудиторских и консалтинговых услуг.

При выборе победителей экспертный совет премии опирается на публичные статистические данные отраслевых ассоциаций финансового рынка, Министерства финансов РФ и Банка России. Активную консультационную и информационную поддержку оказывают ведущие общественные профессиональные объединения финансового сектора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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