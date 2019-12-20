2019-12-20T14:54:01+03:00
Общество

Сумма кредитных соглашений ВТБ по «Программе 1764» превысила 100 млрд рублей

Поделиться:
..
Изменить размер текста:

ВТБ заключил порядка 2 тысяч кредитных соглашений на сумму свыше 100 млрд рублей по обновленной программе льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденной Постановлением Правительства РФ № 1764.

Всего за время действия данной программы льготные субсидии получили порядка полутора тысяч клиентов банка. Они представляют 19 различных отраслей экономики. Наибольшая доля приходится на обрабатывающие производства, строительство, торговлю и транспорт. Более половины кредитных соглашений заключено на инвестиционные цели.

Заместитель президента - председателя правления банка ВТБ Денис Бортников прокомментировал: «Мы отмечаем, что механизмы льготного субсидирования, реализуемые банком, остаются одними из самых востребованных инструментов поддержки у бизнеса. Наша стратегическая цель – стать финансовым партнером первого выбора. Мы стремимся предлагать клиенту доступные услуги через удобные каналы взаимодействия. Результаты нашей работы по программам Минэкономразвития РФ доказывают, что мы на верном пути. В целом за 11 месяцев 2019 года кредитный портфель банка в рамках льготных программ вырос на 58% и составил более 211 млрд рублей. Мы видим перспективы его дальнейшего роста».

«Программа 1764» предусматривает выдачу кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства по ставке не более 8,5% годовых в 2019–2024 годах с последующим предоставлением субсидий кредитным организациям из федерального бюджета.

Льготные кредиты на пополнение оборотных средств предоставляются на срок до трех лет, на инвестиционные цели — до 10 лет. Воспользоваться предложением могут предприятия различных отраслей: строительство, сельское хозяйство, обрабатывающее производство, транспорт, информация и связь, туристическая деятельность, здравоохранение, образование и др.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сумма кредитных соглашений ВТБ по «Программе 1764» превысила 100 млрд рублей
В Коврове местные коммунисты повесили баннер с портретом Иосифа Сталина на здании ДК в центре города
Владимирцам, которые срубят елку в неположенном месте, грозит штраф от 3 до 4 тысяч рублей
Жителей областного центра приглашают принять участие в благотворительном фестивале "Добрый Владимир"
В ночь на воскресенье во Владимирской области на 40 минут перекроют Пекинку
Детские школы искусств Владимирской области получат новые музыкальные инструменты
Директором лесного департамента Владимирской области стала Ольга Канищева
Во Владимирской области появилось первое детское отделение выездной паллиативной помощи
Паренек из Суздаля нашел банковскую карту и купил себе два серебряных кольца
Женщина из Владимира за год "поселила" в своих квартирах 59 мигрантов
Москвич получил условный срок за пощечину сотруднице ГИБДД из Камешково
Двоим ковровчанам может грозить до 5 лет лишения свободы за оплату алкоголя чужой картой
У гостиницы "Заря" появился новый арендатор
Tele2 представила социальный отчет за 2017-2018 годы
33-летний гусевчанин напал на женщину и вырвал сумку
Мэрия Владимира ликвидирует целый гаражный кооператив под строительство Рпенского проезда
Мэрия Владимира ликвидирует целый гаражный кооператив под строительство Рпенского проезда
В Суздальском районе ищут пенсионера - инвалида по зрению
Владимирэнерго предлагает дополнительные сервисы для потребителей
Во Владимирской области 66-летний мужчина совращал 11-летнюю дочь
У стен Кремля в Юрьев-Польском упала новогодняя ель
ВТБ выдает каждую четвертую ипотеку в стране
ВТБ запускает платформу небанковских сервисов для бизнеса
Минстрой согласовал администрации Владимирской области руководителя департамента строительства