2019-12-20T13:46:03+03:00
Общество

Владимирцам, которые срубят елку в неположенном месте, грозит штраф от 3 до 4 тысяч рублей

А для компаний суммы и вовсе достигают 300 тысяч рублей
Алексей СУХОВ
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В преддверии нового года многие жители Владимирской области начинают задумываться о том, чтобы купить себе не искусственную, а живую елку. А кто-то может подумать и о том, чтобы самому срубить себе дерево-символ праздника.

Вот только если срубить ель в неположенном месте, можно попасть на штраф. В УМВД по Владимирской области напоминают, что по кодексу об административных правонарушений незаконная рубка карается деньгами. Для простых граждан штраф составляет 3-4 тысячи рублей, для должностных лиц - от 20 до 40 тысяч рублей, для юридических лиц - от 200 до 300 тысяч рублей. А если кто-то рубит елки в "промышленных масштабах", то могут и посадить.

Кстати, хозяев точек по продаже елок, которые были срублены без разрешающих документов, тоже наказывают. Если полицейские не найдут нужных документов, то на предпринимателей накладывают штраф в размере от пятисот до двух тысяч рублей. В ближайшее время полицейские обещают патрулировать места торговли хвойными деревьями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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