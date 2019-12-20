Жителей областного центра приглашают принять участие в благотворительном фестивале "Добрый Владимир"

СЕГОДНЯ 12:59 2019-12-20T12:59:19+03:00

Его цель – собрать средства на подарки для детей из малообеспеченных семей и одиноких пожилых людей из далёких сёл и деревень

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22 декабря с 12 до 18 часов в областном центре, на «Рынке на Студёной», состоится благотворительный фестиваль «Добрый Владимир». Его цель – собрать средства на новогодние подарки для детей из малообеспеченных семей и одиноких пожилых людей из далёких сёл и деревень Владимирской области.

Центром фестиваля станет благотворительная ярмарка с проведением мастер-классов. Гостей ждёт насыщенная программа: дефиле в новогодних платьях, ярмарка сувениров, роспись новогоднего пряника, новогодняя почта, фото-зона с щенками хаски и многое другое.

Между тем, фестивальная неделя началась 17 декабря. В её рамках уже прошли мастер-классы по росписи экосумок, организации театра теней, созданию ёлочной игрушки-шейкера и новогодней броши-снегиря.

21 декабря состоится интерактивное занятие «Живут в России разные народы...» от творческой мастерской «Народный стиль».

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8 (902) 888-87-70.

ИСТОЧНИК KP.RU