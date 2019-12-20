2019-12-20T12:59:19+03:00
Общество

Жителей областного центра приглашают принять участие в благотворительном фестивале "Добрый Владимир"

Его цель – собрать средства на подарки для детей из малообеспеченных семей и одиноких пожилых людей из далёких сёл и деревень
Алексей СУХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

22 декабря с 12 до 18 часов в областном центре, на «Рынке на Студёной», состоится благотворительный фестиваль «Добрый Владимир». Его цель – собрать средства на новогодние подарки для детей из малообеспеченных семей и одиноких пожилых людей из далёких сёл и деревень Владимирской области.

Центром фестиваля станет благотворительная ярмарка с проведением мастер-классов. Гостей ждёт насыщенная программа: дефиле в новогодних платьях, ярмарка сувениров, роспись новогоднего пряника, новогодняя почта, фото-зона с щенками хаски и многое другое.

Между тем, фестивальная неделя началась 17 декабря. В её рамках уже прошли мастер-классы по росписи экосумок, организации театра теней, созданию ёлочной игрушки-шейкера и новогодней броши-снегиря.

21 декабря состоится интерактивное занятие «Живут в России разные народы...» от творческой мастерской «Народный стиль».

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8 (902) 888-87-70.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сумма кредитных соглашений ВТБ по «Программе 1764» превысила 100 млрд рублей
В Коврове местные коммунисты повесили баннер с портретом Иосифа Сталина на здании ДК в центре города
Владимирцам, которые срубят елку в неположенном месте, грозит штраф от 3 до 4 тысяч рублей
Жителей областного центра приглашают принять участие в благотворительном фестивале "Добрый Владимир"
В ночь на воскресенье во Владимирской области на 40 минут перекроют Пекинку
Детские школы искусств Владимирской области получат новые музыкальные инструменты
Директором лесного департамента Владимирской области стала Ольга Канищева
Во Владимирской области появилось первое детское отделение выездной паллиативной помощи
Паренек из Суздаля нашел банковскую карту и купил себе два серебряных кольца
Женщина из Владимира за год "поселила" в своих квартирах 59 мигрантов
Москвич получил условный срок за пощечину сотруднице ГИБДД из Камешково
Двоим ковровчанам может грозить до 5 лет лишения свободы за оплату алкоголя чужой картой
У гостиницы "Заря" появился новый арендатор
Tele2 представила социальный отчет за 2017-2018 годы
33-летний гусевчанин напал на женщину и вырвал сумку
Мэрия Владимира ликвидирует целый гаражный кооператив под строительство Рпенского проезда
Мэрия Владимира ликвидирует целый гаражный кооператив под строительство Рпенского проезда
В Суздальском районе ищут пенсионера - инвалида по зрению
Владимирэнерго предлагает дополнительные сервисы для потребителей
Во Владимирской области 66-летний мужчина совращал 11-летнюю дочь
У стен Кремля в Юрьев-Польском упала новогодняя ель
ВТБ выдает каждую четвертую ипотеку в стране
ВТБ запускает платформу небанковских сервисов для бизнеса
Минстрой согласовал администрации Владимирской области руководителя департамента строительства