В ночь на воскресенье во Владимирской области на 40 минут перекроют Пекинку

СЕГОДНЯ 12:55 2019-12-20T12:55:29+03:00

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Дорожники из ФКУ «Упрдор Москва-Нижний Новгород» предупреждают об очередном ограничении движения на федеральной трассе М-7. В ночь на 22 декабря будет сначала ограничено, а затем полностью прекращено движение транспорта на 165-м километре трассы.

Около деревни Хрястово будут устанавливать очередной надземный пешеходный переход. В связи с этим 22.00 21 декабря до 0.40 22 декабря движение по участку длиной 3 километра будет ограничено, и полностью прекращено 21 декабря с 23:00 до 23:40. Объезд будет организован через деревню Юрино с выездами на федеральную трассу на 164 и 167 километрах.

О нештатной ситуации на трассе М-7 «Волга»можно сообщить по телефону 8-800-505-76-52 или в диспетчерскую службу ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород: +7 (831) 282-28-11.

ИСТОЧНИК KP.RU