Директором лесного департамента Владимирской области стала Ольга Канищева

СЕГОДНЯ 11:36 2019-12-20T11:36:58+03:00

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Ольга Канищева назначена новым директором департамента лесного хозяйства администрации Владимирской области. Об этом сообщается на официальном сайте этой структуры. Ранее она возглавляла дирекцию особо охраняемых природных территорий. На данный момент Ольга Канищева возглавляет департамент с приставкой и.о. Ранее департамент лестного хозяйства возглавлял. Не проработав и года, он уволился летом 2019 года. С тех пор кресло главы лесного департамента оставалось вакантным.

Кроме того, новый начальник назначен в дирекции ООПТ. Им стал Лев Турышкин.

ИСТОЧНИК KP.RU