2019-12-20T11:17:22+03:00
Общество

Во Владимирской области появилось первое детское отделение выездной паллиативной помощи

Оно создано в Муроме
Алексей СУХОВ
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Купленные в этом году портативные терапевтические системы. Предоставлено департаментом здравоохранения.Купленные в этом году портативные терапевтические системы. Предоставлено департаментом здравоохранения.
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Детская больница округа Муром стала первой больницей Владимирской области, где открылось отделение выездной патронажной паллиативной медицинской помощи детям. В его составе – врач-педиатр, специалист по паллиативной медицинской помощи детям, старшая медицинская сестра и психолог.

Сейчас в Муроме и районе зарегистрировано 54 ребенка, которым необходима паллиативная медицинская помощь. Среди них дети с тяжелыми заболеваниями нервной системы, злокачественными новообразованиями и генетическими заболеваниями. В 2019 году к ним совершили 300 выездов.

Выездная патронажная служба оснащена легковым автомобилем, укладкой для оказания паллиативной медицинской помощи, аппаратом искусственной вентиляции легких, вакуумным электроотсосом, портативным электрокардиографом, глюкометром и другими изделиями медицинского назначения. В этом году для отделения приобрели на сумму 2,4 млн рублей две портативные терапевтические системы и три кислородных медицинских концентратора. Терапевтическая система предназначена для очистки дыхательных путей от легочных выделений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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