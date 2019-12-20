Паренек из Суздаля нашел банковскую карту и купил себе два серебряных кольца

СЕГОДНЯ 10:38 2019-12-20T10:38:12+03:00

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5 июля 2019 года житель Суздаля нашел на улице банковскую карту, принадлежащую местной жительнице. Оказалось, что «пластиком» можно было расплачиваться за покупки без ввода пин-кода до 1000 рублей. 20-летний паренек этим воспользовался. Он купил продукты, алкоголь и два серебряных кольца, потратив чуть меньше 7 тысяч рублей. Суд назначил ему наказание в виде 400 часов обязательных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU