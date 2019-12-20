Женщина из Владимира за год "поселила" в своих квартирах 59 мигрантов

СЕГОДНЯ 10:21 2019-12-20T10:21:43+03:00

На самом деле они у нее не жили, но на учет она иностранцев ставила

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УМВД по Владимирской области возбудило по этой истории уголовное дело. 38-летнюю женщину из Владимира обвиняют в фиктивной постановке на миграционный учет иностранных граждан.

По имеющимся у полицейских сведениям, в период с ноября 2018 года по ноябрь текущего года женщина регулярно направляла в территориальный отдел по вопросам миграции уведомления о прибытии к ней иностранных граждан. Мигрантов она "селила" в две свои квартиры. При этом на самом деле у нее никто не жил. Полицейские пока сумели подтвердить факты подобного по 59 мигрантам. Именно столько было поставлено на фиктивной миграционный учет.

Сейчас полицейские выясняют, не было ли мигрантов больше. Расследование дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU