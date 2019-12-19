Москвич получил условный срок за пощечину сотруднице ГИБДД из Камешково

СЕГОДНЯ 18:16 2019-12-19T18:16:59+03:00

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Инцидент произошел в городе Камешково. 15 марта 2019 года «Газель» с московскими номерами припарковалась около салонов сотовой связи на пешеходном переходе. Местная жительница, которая переходила дорогу, увидела неподалеку сотрудника ГИБДД и пожаловалась. Мол, нарушает москвич, и проезжую часть невозможно перейти по зебре. Сотрудница полиции подошла к автомобилю и попросила у водителя документы. Она начала оформлять протокол. Но тут из магазина вышел мужчина. Выяснилось, что он экспедитор, и именно его ждал водитель «Газели». Узнав, что инспектор ГИБДД оформляет акт об административном правонарушении, он выругал ее нецензурной бранью, а потом ударил по лицу и телу. Капитан полиции протокол все-таки оформила. А житель столицы был задержан. Вину он и признал и раскаялся. Суд назначил москвичу два с половиной года условно с испытательным сроком на 3 года.

ИСТОЧНИК KP.RU