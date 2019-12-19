Двоим ковровчанам может грозить до 5 лет лишения свободы за оплату алкоголя чужой картой
С банковской карты пропали 8 тысяч рублей
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В полицию заявила жительница Коврова: с ее утерянной банковской карты пропали 8 тысяч рублей. По данным УМВД по Владимирской области, оперативники получили информацию о том, в каком месте сняли деньги, и дальше изучили записи с камер.
Задержанные жители Коврова, 32 и 42 лет, пояснили, что карту они нашли на улице и расплачивались ей, покупая в магазинах города продукты и алкоголь. Теперь им может грозить как штраф до 300 тысяч рублей, так и лишение свободы до пяти лет.
ИСТОЧНИК KP.RU