У гостиницы "Заря" появился новый арендатор

СЕГОДНЯ 16:46 2019-12-19T16:52:08+03:00

Изменить размер текста: A A

У гостиницы "Заря", построенной в начале 1980-ых годов, появился новый арендатор - Николай Филатов. Сегодня с ним и представителем фактического владельца отеля АО "Россельхозбанк" Еленой Утенковой встретился врио вице-губернатор Максим Брусенцов.

Пресс-служба администрации Владимирской области сообщает, что договор аренды заключен на 10 лет. В планах арендатора - выкупить "Зарю" полностью за несколько лет.

Напомним, ранее "Заря" принадлежала известному предпринимателю Сергею Конину.

ИСТОЧНИК KP.RU