2019-12-19T16:52:08+03:00
Общество

У гостиницы "Заря" появился новый арендатор

С ним встретился врио вице-губернатора Максим Брусенцов
Сергей МОРКОВКИН
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У гостиницы "Заря", построенной в начале 1980-ых годов, появился новый арендатор - Николай Филатов. Сегодня с ним и представителем фактического владельца отеля АО "Россельхозбанк" Еленой Утенковой встретился врио вице-губернатор Максим Брусенцов.

Пресс-служба администрации Владимирской области сообщает, что договор аренды заключен на 10 лет. В планах арендатора - выкупить "Зарю" полностью за несколько лет.

Напомним, ранее "Заря" принадлежала известному предпринимателю Сергею Конину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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