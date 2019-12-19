33-летний гусевчанин напал на женщину и вырвал сумку
Когда дама стала оказывать сопротивление, мужчина ударил ее
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Завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют за грабеж и кражу.
По данным УМВД по Владимирской области, обвиняемый в июне этого года напал на женщину на улице и стал вырывать из ее рук сумку. Но дама оказала сопротивление. Тогда мужчина ударил ее, взял сумку и убежал.
В ходе следствия полицейские установили еще одну кражу. В июне этот же человек украл мобильный телефон из квартиры знакомого.
Уголовное дело направлено в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU