33-летний гусевчанин напал на женщину и вырвал сумку

СЕГОДНЯ 16:21 2019-12-19T16:21:22+03:00

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Завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют за грабеж и кражу.

По данным УМВД по Владимирской области, обвиняемый в июне этого года напал на женщину на улице и стал вырывать из ее рук сумку. Но дама оказала сопротивление. Тогда мужчина ударил ее, взял сумку и убежал.

В ходе следствия полицейские установили еще одну кражу. В июне этот же человек украл мобильный телефон из квартиры знакомого.

Уголовное дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU