Мэрия Владимира ликвидирует целый гаражный кооператив под строительство Рпенского проезда

СЕГОДНЯ 16:20 2019-12-19T16:20:13+03:00

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В ближайшее время владимирский гаражный кооператив "Химик" (в районе домов 81-81А по улице Большой Нижегородской) будет ликвидирован. Администрация города Владимира оповестила владельцев боксов о своем намерении и попросила владельцев демонтировать гаражи самостоятельно. Если этого не случится, то мэрия сделает это сама.Отметим, что по территории, на которой стоят гаражи, должен пройти Рпенский проезд.

В кооперативе "Химик" работники администрации насчитали 545 гаражей. Рядом с сообщением на сайте администрации города выложены 338 фотографий гаражей.

Для получения интересующей информации, согласованию о порядке и сроках демонтажа необходимо обращаться в администрацию района по адресу: г. Владимир, ул. Добросельская, д. 175, каб.24, а также по телефону 41-47-85.

ИСТОЧНИК KP.RU