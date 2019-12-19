В Суздальском районе ищут пенсионера - инвалида по зрению
81-летний Станислав Шахнин 13 декабря ушел в садовое товарищество "Гипрозем". Больше его никто не видел. К поискам, помимо полиции, подключились волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт". Они отмечают, что мужчина - инвалид по зрению, нуждается в медицинской помощи.
Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза светлые.
Был одет в темную куртку, синие спортивные брюки, темные резиновые сапоги и черную шапку.
Особые приметы: носит бороду и усы, татуировка на левой кисти.
Если вам что-то известно о мужчине, звоните инфоргу отряда "Лиза Алерт" 89190024837 или на номер "112".
ИСТОЧНИК KP.RU