В Суздальском районе ищут пенсионера - инвалида по зрению

СЕГОДНЯ 15:56 2019-12-19T15:56:02+03:00

13 декабря он был в садовом товариществе

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81-летний Станислав Шахнин 13 декабря ушел в садовое товарищество "Гипрозем". Больше его никто не видел. К поискам, помимо полиции, подключились волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт". Они отмечают, что мужчина - инвалид по зрению, нуждается в медицинской помощи.

Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза светлые.

Был одет в темную куртку, синие спортивные брюки, темные резиновые сапоги и черную шапку.

Особые приметы: носит бороду и усы, татуировка на левой кисти.

Если вам что-то известно о мужчине, звоните инфоргу отряда "Лиза Алерт" 89190024837 или на номер "112".

ИСТОЧНИК KP.RU