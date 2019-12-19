Во Владимирской области 66-летний мужчина совращал 11-летнюю дочь
Следственный комитет по Владимирской области возбудил уголовное дело на 66-летнего мужчину, которого подозревают в совершении на протяжении длительного времени преступлений против половой неприкосновенности 11-летней дочери.
Мужчина задержан. Следователь Следственного комитета настаивает, чтобы подозреваемого заключили под стражу.
Установлено, что многодетная семья, где воспитывается девочка, числится в банке данных о несовершеннолетних и их семьях, которые находятся в социально опасном положении.
Психологическое состояние пострадавшей 11-летней девочки контролируют. При необходимости - с ребенком будут работать специалисты.
ИСТОЧНИК KP.RU