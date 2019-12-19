Во Владимирской области 66-летний мужчина совращал 11-летнюю дочь

СЕГОДНЯ 13:27 2019-12-19T13:27:22+03:00

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Следственный комитет по Владимирской области возбудил уголовное дело на 66-летнего мужчину, которого подозревают в совершении на протяжении длительного времени преступлений против половой неприкосновенности 11-летней дочери.

Мужчина задержан. Следователь Следственного комитета настаивает, чтобы подозреваемого заключили под стражу.

Установлено, что многодетная семья, где воспитывается девочка, числится в банке данных о несовершеннолетних и их семьях, которые находятся в социально опасном положении.

Психологическое состояние пострадавшей 11-летней девочки контролируют. При необходимости - с ребенком будут работать специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU