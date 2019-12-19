2019-12-19T13:27:22+03:00
Происшествия

Во Владимирской области 66-летний мужчина совращал 11-летнюю дочь

Возбуждено уголовное дело. Мужчина задержан
Валерия ПРОНИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Следственный комитет по Владимирской области возбудил уголовное дело на 66-летнего мужчину, которого подозревают в совершении на протяжении длительного времени преступлений против половой неприкосновенности 11-летней дочери.

Мужчина задержан. Следователь Следственного комитета настаивает, чтобы подозреваемого заключили под стражу.

Установлено, что многодетная семья, где воспитывается девочка, числится в банке данных о несовершеннолетних и их семьях, которые находятся в социально опасном положении.

Психологическое состояние пострадавшей 11-летней девочки контролируют. При необходимости - с ребенком будут работать специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Двоим ковровчанам может грозить до 5 лет лишения свободы за оплату алкоголя чужой картой
У гостиницы "Заря" появился новый арендатор
Tele2 представила социальный отчет за 2017-2018 годы
33-летний гусевчанин напал на женщину и вырвал сумку
Мэрия Владимира ликвидирует целый гаражный кооператив под строительство Рпенского проезда
Мэрия Владимира ликвидирует целый гаражный кооператив под строительство Рпенского проезда
В Суздальском районе ищут пенсионера - инвалида по зрению
Владимирэнерго предлагает дополнительные сервисы для потребителей
Во Владимирской области 66-летний мужчина совращал 11-летнюю дочь
У стен Кремля в Юрьев-Польском упала новогодняя ель
ВТБ выдает каждую четвертую ипотеку в стране
ВТБ запускает платформу небанковских сервисов для бизнеса
Минстрой согласовал администрации Владимирской области руководителя департамента строительства