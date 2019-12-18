Владимирцы, прятавшие труп в шкафу и гараже, отделались штрафом

СЕГОДНЯ 17:23 2019-12-18T17:23:11+03:00

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В конце марта прошлого года владимирец в квартире одного из домов расправился с приятелем. И чтобы замести следы. Попросил помочь двух товарищей и знакомую женщину, которые согласились выручить его. Горожанка завернула убитого в полиэтилен, аккуратно заклеила скотчем и вытащила на балкон. Потом женщина прибралась: срезала со стен обои, на которых остались следы крови. Два других помощника в это время отыскали шифоньер, привезли его в квартиру, засунули туда труп, а затем вывезли шкаф с грузом в один гаражей ГСК «Вышка». Через два месяца владимирка помогла убийце перетащить шифоньер из гаража в безлюдное место, а потом вытащила труп и закопала в яме. С учетом смягчающих вину обстоятельств Фрунзенский районный суд за заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления оштрафовал троицу. Им придется заплатить от тридцати до сорока тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU