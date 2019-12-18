В Судогодском районе водитель снегохода получил пять лет колонии-поселения за гибель сотрудника прокуратуры

СЕГОДНЯ 16:33 2019-12-18T16:33:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Судогодский районный суд приговорил 42-летнего местного жителя к пяти годам колонии-поселения. Мужчину признали виновным в гибели 30-летного сотрудника прокуратуры, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Владимирской области.

По данным СК, вечером 17 ноября прошлого года пьяный мужчина с сотрудником прокуратуры катался на снегоходе. Ехали они с превышением скорости. На 5-ом километре трассы Веригино-Головино снегоход занесло, машина прокинулась в кювет. Получивший массу травм 30 летний сотрудник прокуратуры погиб.

При этом, пресс-служба СК сообщает, что во время судебного заседания водитель снегохода настаивал на том, что за рулем был не он, погибший. Тем не менее, экспертиза показала, что снегоходом управлял именно осужденный.

У погибшего осталось двое маленьких детей.

ИСТОЧНИК KP.RU