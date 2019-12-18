2019-12-18T16:33:13+03:00
Общество

В Судогодском районе водитель снегохода получил пять лет колонии-поселения за гибель сотрудника прокуратуры

У погибшего осталось двое маленьких детей
Артём Черепанов
Поделиться:
Изменить размер текста:

Судогодский районный суд приговорил 42-летнего местного жителя к пяти годам колонии-поселения. Мужчину признали виновным в гибели 30-летного сотрудника прокуратуры, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Владимирской области.

По данным СК, вечером 17 ноября прошлого года пьяный мужчина с сотрудником прокуратуры катался на снегоходе. Ехали они с превышением скорости. На 5-ом километре трассы Веригино-Головино снегоход занесло, машина прокинулась в кювет. Получивший массу травм 30 летний сотрудник прокуратуры погиб.

При этом, пресс-служба СК сообщает, что во время судебного заседания водитель снегохода настаивал на том, что за рулем был не он, погибший. Тем не менее, экспертиза показала, что снегоходом управлял именно осужденный.

У погибшего осталось двое маленьких детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ночью под Владимиром вновь перекроют трассу М-7
Владимирцы, прятавшие труп в шкафу и гараже, отделались штрафом
В Судогодском районе водитель снегохода получил пять лет колонии-поселения за гибель сотрудника прокуратуры
В ближайшие дни во Владимирской области будет дуть сильный ветер
Владимирская певица будет участвовать в шоу "Новая звезда"
Иностранец попался на даче взятки полицейскому
Владимирской школы №24 присвоили имя маршала Василия Чуйкова
Фракции КПРФ и ЛДПР покинули заседание Законодательного Собрания Владимирской области
На 20-летнего гусевчанина возбудили уголовное дело за кражу телефона в кафе
В Юрьев-Польском мужчину осудят за продажу наркотиков, после приема которых покупатель впал в кому
Тяжелоатлеты Владимирской области завоевали 13 медалей в Архангельске
В Собинском районе столкнулись две фуры
Владимирская областная филармония покажет музыкальную сказку "Снежная Королева"
В следующем году во Владимирской области построят 37 ФАПов и одну амбулаторию
Владимирцам расскажут, на что они могут рассчитывать, покупая товары на новогодних распродажах
В администрации Александровского района может появиться должность заместителя районного менеджера по экологии
Во Владимирской области ввели штрафы за надругательство над флагом и гербом региона
В Суздале открывается выставка русского фарфора и керамики
Мэрия Владимира изымет земельный участок с бензоколонкой под строительство транспортной развязки