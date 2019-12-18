2019-12-18T15:04:14+03:00
Общество

В ближайшие дни во Владимирской области будет дуть сильный ветер

Его порывы будут достигать 17-22 м/с
Алексей СУХОВ
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По данным Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды утром 19-го декабря с сохранением в течение дня и в первой половине ночи на 20-го декабря во Владимире и по области ожидается усиление западного ветра. Его порывы будут достигать 17 – 22 м/с.

Температура воздуха +2, +4 градуса с дождем и мокрым снегом.

Главное управление МЧС России по Владимирской области предупреждает, что такие неблагоприятные погодные явления повышают риски возникновения происшествий и ЧС, связанных с отключениями электроснабжения населённых пунктов, обрушением слабоукреплённых рекламных щитов и других конструкций, падением старых деревьев, дорожно-транспортными происшествиями.

Проявляйте осторожность. При возникновении происшествий и ЧС звоните на телефоны спасения: «01» (с городского), «101», «112» (с мобильного).

ИСТОЧНИК KP.RU

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