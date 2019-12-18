Владимирская певица будет участвовать в шоу "Новая звезда"

СЕГОДНЯ 15:00 2019-12-18T15:00:20+03:00

Это единственное музыкальное состязание, в котором участвуют певцы из 85 регионов России

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При поддержке Министерства обороны России телеканал «Звезда» готовит к показу очередной сезон Всероссийского вокального конкурса «Новая звезда». В масштабном музыкальном состязании Владимирскую область представит молодая певица Ирина Коновалова (Ирэн) – обладательница Гран-при регионального конкурса «Поющая губерния».

31 декабря состоится первый конкурсный тур. Полуфиналы и финал конкурса пройдут со 2 по 4 января уже следующего года. В конкурсе будут определены два победителя.

Вручение призов также пройдёт в два этапа: 4 января состоится награждение лучшего исполнителя по мнению жюри – знаменитых музыкальных экспертов, а 7 января будет назван и награждён победитель конкурса по итогам голосования телезрителей всей страны.

Всероссийский вокальный конкурс «Новая звезда» – это первое в истории нашей страны музыкальное состязание, в котором принимают участие все 85 регионов России.

ИСТОЧНИК KP.RU