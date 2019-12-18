Владимирской школы №24 присвоили имя маршала Василия Чуйкова

СЕГОДНЯ 14:29 2019-12-18T14:29:21+03:00

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С предложением дать школе имя дважды героя Советского Союза выступили ее сотрудники. Назвать школу в честь Василия Чуйкова, выдающегося советского военачальника и первого начальника войск гражданской обороны, решили не случайно: с 2016 года в школе работают кадетские классы – три штуки из 22, в этом году оформлена кадетская рекреация и класс МЧС. А в будущем в школе планируют организовать музей не только памяти маршала, но и в принципе патриотической тематике. Топонимическая комиссия идею одобрила, поддержали ее и депутаты горсовета. Резко против выступил только Дмитрий Кушпита.

- Странная логика. То мы школу называем в честь Сперанского, потому что рядом такая улица, то это… Какое отношение имеет маршал к этой школе? Что мы напишем на памятной табличке? Что Василий Чуйков не имеет к ней никакого отношения, никогда не был во Владимире и не знал об этой школе? – заявил он.

Но назвать школу в честь героя все же решили, посчитав, это вклад в патриотическое воспитание школьников.

ИСТОЧНИК KP.RU