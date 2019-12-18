Фракции КПРФ и ЛДПР покинули заседание Законодательного Собрания Владимирской области
Сегодня 18 декабря в Законодательном Собрании Владимирской области проходит очередное, последнее в этом году заседание. После предложения депутатов фракции "Единая Россия" перенести сроки согласования вице-губернаторов с 30 дней до 3 месяцев после выдвижения кандидатуры, депутаты двух оппозиционных фракций (КПРФ и ЛДПР) покинули зал заседаний.
Отметим, что во время заседания выяснилось, что четыре депутата от "Единой России" проголосовали за поправки в закон о согласовании кандидатур вице-губернаторов заочно. При этом подписей отсутствующих депутатов под заявлениями не было. Депутаты от КПРФ и ЛДПР посчитали эти голоса не действительными, но руководство ЗС приняло иное решение.
В итоге члены фракций ЛДПР и КПРФ (семь человек) покинули зал заседаний.
Несмотря на демарш оппозиционных депутатов, заседание ЗС было признано правомочным, так как в его начале набирался кворум. Чтобы выяснить это, вице-спикеру ЗС Роману Кавинову пришлось провести совещание с юридической службой.
В итоге, поправки об увеличении сроков согласования вице-губернаторов были приняты.
Заседание ЗС.Видео Валерия Пузанова ("ЛДПР")
ИСТОЧНИК KP.RU