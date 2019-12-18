В Юрьев-Польском мужчину осудят за продажу наркотиков, после приема которых покупатель впал в кому

СЕГОДНЯ 13:39 2019-12-18T13:39:23+03:00

Если вина мужчины будет доказана, ему грозит до 8 лет лишения свободы

Изменить размер текста: A A

Завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, которого обвиняют в сбыте наркотиков.

По предварительной информации УМВД по Владимирской области, в октябре этого года в реанимацию Юрьев-Польской ЦРБ в состоянии наркотической комы доставили 30-летнего мужчину, при котором был обнаружен шприц. По заключению экспертов в шприце находилось наркотическое вещество метадон.

Наркотик 30-летнему мужчине дал 39-летний ранее судимый житель одного из сел Юрьев-Польского района. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

Если вина мужчины будет доказана, ему грозит до 8 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU