В Юрьев-Польском мужчину осудят за продажу наркотиков, после приема которых покупатель впал в кому
Завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, которого обвиняют в сбыте наркотиков.
По предварительной информации УМВД по Владимирской области, в октябре этого года в реанимацию Юрьев-Польской ЦРБ в состоянии наркотической комы доставили 30-летнего мужчину, при котором был обнаружен шприц. По заключению экспертов в шприце находилось наркотическое вещество метадон.
Наркотик 30-летнему мужчине дал 39-летний ранее судимый житель одного из сел Юрьев-Польского района. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.
Если вина мужчины будет доказана, ему грозит до 8 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU