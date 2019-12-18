2019-12-18T12:18:34+03:00
Происшествия

В Собинском районе столкнулись две фуры

Один из водителей с травмами оказался в больнице
Артём Черепанов
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..Фото: Паблик "Подслушано автомобилистов| Владимир" Вконтакте
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18 декабря около 9.30 на 163 километре трассы М-7 в Собинском районе в районе села Ворша столкнулись две грузовые фуры. Из-за аварии на дороге образовалась пробка.

По данным пресс-службы УМВД по Владимирской области, авария произошла по вине водителя грузовика MAN, который выехал на встречную полосу и врезался в КАМАЗ. Водитель КАМАЗа с многочисленными травмами был доставлен в местную районную больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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