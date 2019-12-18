2019-12-18T12:14:26+03:00
Общество

Владимирская областная филармония покажет музыкальную сказку "Снежная Королева"

Интерактивный спектакль поставил музыкально-посветительский театр
Алексей СУХОВ
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фото предоставлено Владимирской областной филармониейфото предоставлено Владимирской областной филармонией
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Филармония приглашает ребят и их родителей отправиться в необыкновенное новогоднее приключение!

Спектакль «Снежная Королева» станет настоящим зимним подарком для тех, кто любит сказочные истории. Здесь есть всё: Королева с ледяным голосом, теплая, живая, любящая Герда, добрый, честный, но заколдованный Кай, а также Принц, Принцесса, Разбойница, и другие «зимние» персонажи – Снеговик, Снегири и, конечно, Дед Мороз!

Погружение в мир сказки, а также дорога к сердцу и воображению юного зрителя будет происходить с помощью музыки замечательного композитора-песенника Геннадия Гладкова, которая специально подобранна для спектакля.

24-26 декабря. Начало в 11.00, 15.00.

Цена билета - 350 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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