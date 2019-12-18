2019-12-18T12:15:19+03:00
Общество

В следующем году во Владимирской области построят 37 ФАПов и одну амбулаторию

На эти цели из федерального и областного бюджетов выделено около 400 млн рублей.
Алексей СУХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Возведение новых фельдшерско-акушерских пунктов запланировано в населённых пунктах, где существующие ФАПы признаны ветхими или аварийными. Новые ФАПы будут оснащены автоматическим дефибриллятором, портативным электрокардиографом, тонометром, фонендоскопом, анализаторами уровней сахара и холестерина и многим другим.

Больше всего современных ФАПов появится в Гусь-Хрустальном, Петушинском и Юрьев-Польском районах – по пять в каждом из них. В посёлке им. Воровского Судогодского района запланировано строительство амбулатории.

Напомним, что в 2019 году в рамках региональной программы «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» во Владимирской области завершается строительство 20 ФАПов и одной амбулатории. На эти цели из федерального и областного бюджетов направлено более 265 млн рублей.

Всего на территории Владимирской области находится 316 ФАПов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Судогодском районе водитель снегохода получил пять лет колонии-поселения за гибель сотрудника прокуратуры
В ближайшие дни во Владимирской области будет дуть сильный ветер
Владимирская певица будет участвовать в шоу "Новая звезда"
Иностранец попался на даче взятки полицейскому
Владимирской школы №24 присвоили имя маршала Василия Чуйкова
Фракции КПРФ и ЛДПР покинули заседание Законодательного Собрания Владимирской области
На 20-летнего гусевчанина возбудили уголовное дело за кражу телефона в кафе
В Юрьев-Польском мужчину осудят за продажу наркотиков, после приема которых покупатель впал в кому
Тяжелоатлеты Владимирской области завоевали 13 медалей в Архангельске
В Собинском районе столкнулись две фуры
Владимирская областная филармония покажет музыкальную сказку "Снежная Королева"
В следующем году во Владимирской области построят 37 ФАПов и одну амбулаторию
Владимирцам расскажут, на что они могут рассчитывать, покупая товары на новогодних распродажах
В администрации Александровского района может появиться должность заместителя районного менеджера по экологии
Во Владимирской области ввели штрафы за надругательство над флагом и гербом региона
В Суздале открывается выставка русского фарфора и керамики
Мэрия Владимира изымет земельный участок с бензоколонкой под строительство транспортной развязки