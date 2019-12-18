В следующем году во Владимирской области построят 37 ФАПов и одну амбулаторию

СЕГОДНЯ 12:07 2019-12-18T12:15:19+03:00

На эти цели из федерального и областного бюджетов выделено около 400 млн рублей.

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Возведение новых фельдшерско-акушерских пунктов запланировано в населённых пунктах, где существующие ФАПы признаны ветхими или аварийными. Новые ФАПы будут оснащены автоматическим дефибриллятором, портативным электрокардиографом, тонометром, фонендоскопом, анализаторами уровней сахара и холестерина и многим другим.

Больше всего современных ФАПов появится в Гусь-Хрустальном, Петушинском и Юрьев-Польском районах – по пять в каждом из них. В посёлке им. Воровского Судогодского района запланировано строительство амбулатории.

Напомним, что в 2019 году в рамках региональной программы «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» во Владимирской области завершается строительство 20 ФАПов и одной амбулатории. На эти цели из федерального и областного бюджетов направлено более 265 млн рублей.

Всего на территории Владимирской области находится 316 ФАПов.

ИСТОЧНИК KP.RU