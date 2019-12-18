В следующем году во Владимирской области построят 37 ФАПов и одну амбулаторию
Возведение новых фельдшерско-акушерских пунктов запланировано в населённых пунктах, где существующие ФАПы признаны ветхими или аварийными. Новые ФАПы будут оснащены автоматическим дефибриллятором, портативным электрокардиографом, тонометром, фонендоскопом, анализаторами уровней сахара и холестерина и многим другим.
Больше всего современных ФАПов появится в Гусь-Хрустальном, Петушинском и Юрьев-Польском районах – по пять в каждом из них. В посёлке им. Воровского Судогодского района запланировано строительство амбулатории.
Напомним, что в 2019 году в рамках региональной программы «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» во Владимирской области завершается строительство 20 ФАПов и одной амбулатории. На эти цели из федерального и областного бюджетов направлено более 265 млн рублей.
Всего на территории Владимирской области находится 316 ФАПов.
ИСТОЧНИК KP.RU