Владимирцам расскажут, на что они могут рассчитывать, покупая товары на новогодних распродажах

СЕГОДНЯ 12:03 2019-12-18T12:23:38+03:00

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В четверг, 19 декабря, ВРО Молодежного союза юристов в рамках проекта «Защита потребителя» проводит горячую линию для жителей региона на тему: «Новогодние акции и распродажи: на что имеет право потребитель?»

Владимирцы получат ответы на такие вопросы, как: можно ли обменять и вернуть товар, купленный по акции? На какие уловки идут продавцы при организации распродаж и акций?Бытовая техника и цифровые гаджеты: сколько дней у потребителя на обнаружение недостатков? Кредит и рассрочка - в чем разница? Если третья вещь в подарок – можно ли вернуть брак? Предоплата за банкет: законно ли это? Как правильно выбрать деликатесы и не испортить праздник?

На эти и другие вопросы ответят руководитель проекта «Защита потребителя» Татьяна Кузьмина и юрист Евгений Соловьёв по телефону 8 920 920 25 15.

Горячая линия пройдет с 10 до 14 часов.

Свои вопросы можно также задать через сайт .

ИСТОЧНИК KP.RU