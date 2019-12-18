Во Владимирской области ввели штрафы за надругательство над флагом и гербом региона

СЕГОДНЯ 11:08 2019-12-18T11:08:39+03:00

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Законодательное Собрание Владимирской области приняло поправки к закону об административных правонарушениях. Теперь наказывать рублем будут на надругательство на гербом и флагом области. В предыдущей редакции закона штрафы грозили лишь за нарушение установленных правил использование региональных символов. Например, запрещалось использовать герб и флаг в коммерческих целях на различных сайтах.

В поправках к закону прописано, что административное наказание последует за "неуважительное отношение" к гербу и флагу Владимирской области. Под этим стоит понимать нанесение на на них рисунков или надписей, а также публичное уничтожение официальных символов области. То есть, акция в духе "потоптать флаг области" на виду у прохожих, теперь закончится штрафом.

Поправки к закону разграничивают ответственность для различных категорий граждан за противоправные деяния. Для простых граждан области установлены штрафы от 2 до 4 тысяч рублей, для должностных лиц - от 3 до 7 тысяч рублей, а для госслужащих - от 5 до 10 тысяч рублей.

Поправки в закон вступили в силу в момент их принятия ЗС Владимирской области.

ИСТОЧНИК KP.RU