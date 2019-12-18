2019-12-18T10:40:58+03:00
Звезды

В Суздале открывается выставка русского фарфора и керамики

Она посвящена 300-летию Дмитрия Виноградова - изобретателя русского фарфора
Вероника ПАНИНА
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Дмитрий Иванович Виноградов родился в Суздале в 1720 году. Вместе с Михаилом Ломоносовым был создателем производства фарфора в России. Его юбилею и посвящена выставка, которая 21 декабря открывается в выставочном зале Музейного комплекса «Кремль» в Суздале.

На выставке «Гимн Земле» будет представлена коллекция фарфора и керамики из собрания Владимиро-Суздальского музея-заповедника, а также работы заслуженного художника Российской Федерации Раисы Варцавы.

Раиса Варцава - художник по керамике, в ее работах нашла отражение история Владимирской земли и образы русской поэзии «серебряного века». Композиции, декорированные свободными цветовыми пятнами, очень необычны.

Выставка продлится до 9 марта.

Посещение выставки входит в стоимость единого билета в Суздальский Кремль. Взрослый билет – 400 рублей;

Льготный билет (для учащихся и студентов, достигших 16-летнего возраста, – граждан РФ, иностранных граждан, имеющих гражданство ЕАЭС; членов Российского военно-исторического общества) – 250 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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