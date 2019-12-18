Мэрия Владимира изымет земельный участок с бензоколонкой под строительство транспортной развязки

СЕГОДНЯ 10:23 2019-12-18T10:46:10+03:00

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Администрация города Владимира опубликовала постановление об изъятии земельного участка рядом с трассой М-7 по строительство транспортной развязки (пересечение с автомобильной дорогой М-7 «Волга» от км 15+745 до км 16+170). Речь идет о земле, на которой находится частная бензоколонка, принадлежащая фирме ООО "РОСТИНВЕСТ". Находится она по адресу: улице Куйбышева, дом 20.

Согласно опубликованному документу, взамен изымаемого участка, администрация города предложит фирме другие места во Владимире. Для того, чтобы земля перешла в муниципальную собственность, мэрии и частной компании предстоит подписать соглашение.

ИСТОЧНИК KP.RU