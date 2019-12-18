Соцработник муромского учреждения украла деньги у пенсионерки

СЕГОДНЯ 09:48 2019-12-18T16:08:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Муромлянка, которая являлась заведующей одного из отделений муромского центра социального обслуживания, решилась на кражу. Женщина, согласно должностным обязанностям, хранила в сейфе карты своих подопечных, преимущественно пожилых людей. Каждый месяц им перечислялись пенсии. В сентябре 2017 года заведующая отделением решила снять деньги с карты 84-летней бабушки. Подозреваемая обналичила 95 тысяч рублей и потратила их на свои нужды. Пропажа обнаружилась лишь тогда, когда отделение закрылось, и у пенсионерки появился новый опекун. Он и заметил, что деньги исчезли. По сообщению пресс-службы УМВД по Владимирской области, муромлянка вину признала и все похищенные средства вернула. Теперь ей может грозить реальный срок до 6 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU