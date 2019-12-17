Владимирец избил посетителя кафе на Нижней Дуброве

СЕГОДНЯ 17:17 2019-12-17T17:18:04+03:00

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По версии следствия, 14 декабря две компании отдыхали в кафе на Нижней Дуброве. Уже ночью 15 декабря два владимирца, отдыхавшие за разными столиками и знавшие друг друга в лицо, вышли на улицу около бара, где и поссорились. Конфликт быстро перешел в драку, во время которой подозреваемый так ударил соперника, что он упал на землю. Свидетель случившегося вызвал медиков, но помочь избитому горожанину врачи не смогли: от полученных травм тридцатиоднолетний мужчина умер в машине «скорой». Уцелевший участник драки сбежал, и с помощью полиции его задержали только 16 декабря. Арестованный мужчина признал, что потасовка была, но уверяет, что не помнит подробности события и причину конфликта.

Фото предоставлено пресс-службой СУ СК России по Владимирской области

ИСТОЧНИК KP.RU