2019-12-17T16:45:34+03:00
Общество

На улице-дублере проспекта Строителей запретили стоянку и даже остановку

Совсем, работает эвакуатор
Вероника ПАНИНА
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..Фото: материалы пресс-служб
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Владимирские автомобилисты начинают пожинать плоды закрытия левых поворотов на Пекинку с улиц Белякова и Белоконской. Так как бульвар художника Иванова стал единственным полноценным выездом на трассу на большой микрорайон, проспект Строителей теперь вечно стоит в пробках. Водители выбирают альтернативный путь - дорогу-дублер, которая идет параллельно проспекту по его четной стороне, мимо старого микрорайона «Черемушки» от улицы Белякова до бульвара художника Иванова. Соответственно, пробки стали появляться и там.

Чтобы хоть как-то нормализовать движение, власти Владимира приняли решение о запрете не только стоянки, но даже остановки на участке дороги от дома №44 и вдоль дома №46 до поворота на бульвар художника Иванова.

По обеим сторонам дороги установлены знаки "Остановка запрещена" и "Работает эвакуатор".

ИСТОЧНИК KP.RU

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