Муромлянин украл более ста литров топлива

СЕГОДНЯ 15:46 2019-12-17T15:46:37+03:00

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В полицию обратился водитель одной из городских организаций, обнаруживший, что с седельного тягача МАЗ, припаркованного около дома в одном из сел Муромского района, слили дизельной топливо. Неизвестные умудрились украсть 118 литров, стоивших более пяти тысяч рублей. Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, найти подозреваемого помогла запись с камеры видеонаблюдения, стоявшей на соседнем участке. Как оказалось, украл топливо пятидесятилетний местный житель. Мужчина рассказал, что не раз проезжал по этой дороге и каждый раз замечал стоящий МАЗ. Решив подзаработать, он ночью, вскрыв бензобак, слил топливо в приготовленные канистры и вскоре продал его на трассе проезжающим мимо дальнобойщикам. Теперь в отношении предприимчивого муромлянина возбуждено уголовное дело по статье кража, его ждет суд.

ИСТОЧНИК KP.RU