Владимир Сипягин предложил депутатам ЗС еще одного кандидата на должность вице-губернатора
Владимир Сипягин направил в Законодательное Собрание предложение о согласовании назначения Михаила Коротаева на должность заместителя губернатора, руководителя представительства администрации Владимирской области при Правительстве России.
Для всестороннего и публичного рассмотрения его кандидатуры глава региона предлагает сделать это не только в профильных комитетах Заксобрания, но и во фракциях областного парламента.
Напомним, что двух предыдущих врио вице-губернатора - Максима Брусенцова и Александра Байера - депутаты не захотели согласовывать в том числе по причине того, что они редко приходили заседания ЗС и не всегда посещали заседания фракций партий в областном парламенте.
ИСТОЧНИК KP.RU