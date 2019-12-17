Владимир Сипягин предложил депутатам ЗС еще одного кандидата на должность вице-губернатора

СЕГОДНЯ 14:52 2019-12-17T14:52:40+03:00

На этот раз речь идет о представителе администрации области при Правительстве РФ

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Владимир Сипягин направил в Законодательное Собрание предложение о согласовании назначения Михаила Коротаева на должность заместителя губернатора, руководителя представительства администрации Владимирской области при Правительстве России.

Для всестороннего и публичного рассмотрения его кандидатуры глава региона предлагает сделать это не только в профильных комитетах Заксобрания, но и во фракциях областного парламента.

Напомним, что двух предыдущих врио вице-губернатора - Максима Брусенцова и Александра Байера - депутаты не захотели согласовывать в том числе по причине того, что они редко приходили заседания ЗС и не всегда посещали заседания фракций партий в областном парламенте.

ИСТОЧНИК KP.RU