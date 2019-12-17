2019-12-17T14:14:36+03:00
Звезды

Во Владимире открывается выставка цифровой живописи и фотоарта

Она будет работать в Центре ИЗО
Алексей СУХОВ
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с сайта центра ИЗО.с сайта центра ИЗО.
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20 декабря во владимирском центре Изобразительного искусства открывается выставка "Цифровые сны". Она посвящена так называемому актуальному или цифровому искусству.

Выставка "Цифровые сны" позволит владимирцам взглянуть на работы, сделанные в самых актуальных направлениях компьютерной графики: фотоарт (создание сюрреалистических коллажей на основе фотоснимков), цифровую живопись (картины, выполненные при помощи графического планшета), 3D-графику (трёхмерные цифровые "скульптуры"). Выставка по заверениям авторов позволит убедиться, что "создание цифровых произведений требует не только виртуозного владения современными компьютерными технологиями, но и многолетней практики, скрупулёзного оттачивания навыков, глубоких теоретических познаний и, конечно же, безграничной фантазии и неиссякаемого воображения".

Выставка будет работать с 20 декабря по 12 января. Центр располагается по адресу: улица Большая Московская, 24. Время работы - с 10.30 до 19.00. Билеты продают до 18.30. Цены можно узнать по телефону: 32-30-46, 42-08-97 и 32-20-48.

ИСТОЧНИК KP.RU

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