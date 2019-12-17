2019-12-17T13:54:03+03:00
Общество

Картину из собрания Владимиро-Суздальского музея-заповедника покажут на Красной площади

ВСМЗ принимает участие в выставке Государственного исторического музея
Алексей СУХОВ
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Владимиро-Суздальский музей-заповедник отправит одну из своих картин в Москву. Да не абы куда, а на Красную площадь!

На выставочном проекте "Традиции русской свадьбы" Государственного исторического музея в городе Москве представлена работа Ивана Семеновича Куликова "Старинный обряд благословения невесты в г. Муроме" (1909 год, холст, масло). Перед выдачей на предстоящую выставку картина прошла ряд необходимых реставрационных мероприятий, выполненных художником-реставратором музея-заповедника Ольгой Миночкиной.

С просьбой помочь в организации выставки Государственный исторический музей обратился к руководству ВСМЗ в начале 2019 года. Выставка носит историко-культурный характер: на ней покажут забытые и нередко утраченные свадебные традиции русского народа, уходящие своими корнями в далекое прошлое. Она охватывает период в жизни России XVIII - начала XX века.

ИСТОЧНИК KP.RU

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