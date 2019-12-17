Картину из собрания Владимиро-Суздальского музея-заповедника покажут на Красной площади
Владимиро-Суздальский музей-заповедник отправит одну из своих картин в Москву. Да не абы куда, а на Красную площадь!
На выставочном проекте "Традиции русской свадьбы" Государственного исторического музея в городе Москве представлена работа Ивана Семеновича Куликова "Старинный обряд благословения невесты в г. Муроме" (1909 год, холст, масло). Перед выдачей на предстоящую выставку картина прошла ряд необходимых реставрационных мероприятий, выполненных художником-реставратором музея-заповедника Ольгой Миночкиной.
С просьбой помочь в организации выставки Государственный исторический музей обратился к руководству ВСМЗ в начале 2019 года. Выставка носит историко-культурный характер: на ней покажут забытые и нередко утраченные свадебные традиции русского народа, уходящие своими корнями в далекое прошлое. Она охватывает период в жизни России XVIII - начала XX века.
ИСТОЧНИК KP.RU