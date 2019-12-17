Во Владимире пьяный отец дважды бросил новорожденную девочку на пол

СЕГОДНЯ 13:19 2019-12-17T13:19:44+03:00

Та с травмой головы сейчас находится в ОДКБ

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По этой истории Следственный комитет РФ уже возбудил уголовное дело, а отец задержан. 34-летнего мужчину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

История произошла 14 декабря. Пока точно не ясно, что произошло и что спровоцировало мужчину. Но тот дважды бросил двухмесячную девочку на пол. Мама малышки обратилась за врачебной помощью лишь на следующий день, когда малышке стало совсем худо. Врачи областной детской клинической больницы диагностировали у ребенка травму головы. Именно последние и обратились в Следком.

По данным Следкома, врачи ОДКБ оказывают малышке высокотехнологичную квалифицированную медицинскую помощь. Что касается отца, то сейчас решается вопрос об аресте мужчины. А органы опеки уже поставили семью на учет. Впрочем, пока не решен вопрос, что будет дальше.

ИСТОЧНИК KP.RU