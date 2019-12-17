2019-12-17T13:19:44+03:00
Общество

Во Владимире пьяный отец дважды бросил новорожденную девочку на пол

Та с травмой головы сейчас находится в ОДКБ
Алексей СУХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

По этой истории Следственный комитет РФ уже возбудил уголовное дело, а отец задержан. 34-летнего мужчину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

История произошла 14 декабря. Пока точно не ясно, что произошло и что спровоцировало мужчину. Но тот дважды бросил двухмесячную девочку на пол. Мама малышки обратилась за врачебной помощью лишь на следующий день, когда малышке стало совсем худо. Врачи областной детской клинической больницы диагностировали у ребенка травму головы. Именно последние и обратились в Следком.

По данным Следкома, врачи ОДКБ оказывают малышке высокотехнологичную квалифицированную медицинскую помощь. Что касается отца, то сейчас решается вопрос об аресте мужчины. А органы опеки уже поставили семью на учет. Впрочем, пока не решен вопрос, что будет дальше.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На улице-дублере проспекта Строителей запретили стоянку и даже остановку
Игорь Маковский: «В 2019 году мы выполнили 30% всех мероприятий первого этапа цифровой трансформации, рассчитанного на пять лет»
По Владимиру снова прокатилась волна звонков о бомбах в зданиях администраций и вокзалов
Муромлянин украл более ста литров топлива
Теплосети ковровского военного городка передадут в концессию
Владимир Сипягин предложил депутатам ЗС еще одного кандидата на должность вице-губернатора
ВТБ планирует выдать 100 млрд рублей в рамках дальневосточной ипотеки
Во Владимире открывается выставка цифровой живописи и фотоарта
Картину из собрания Владимиро-Суздальского музея-заповедника покажут на Красной площади
Во Владимире пьяный отец дважды бросил новорожденную девочку на пол
Гусевчанин смог отобрать у женщины сумку, ударив ее кулаком по лицу
Камешковский умелец сел за изготовление пистолета
На губернаторскую елку во Владимире привезут 400 детей
Губернатор Владимирской области встретится с делегацией из Вьетнама
В Муромской школе не хватает места ученикам
Россельхознадзор уничтожил 2,5 тонны товаров из владимирского магазина "Светофор"
Владимирские семьи с двумя детьми в будущем году сохранят право на ежемесячные выплаты