На губернаторскую елку во Владимире привезут 400 детей

СЕГОДНЯ 11:47 2019-12-17T11:47:28+03:00

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18 декабря в областном Дворце культуры и искусства состоится Губернаторская ёлка, в которой примет участие 400 детей из всех городов Владимирской области.

В праздничном мероприятии примут участие дети из многодетных и малообеспеченных семей, военнослужащих и погибших в "горячих точках", сироты, дети с ограниченными возможностями здоровья и находящиеся в трудной жизненной ситуации, а также одарённых дети в возрасте от 6 до 11 лет.

Сначала малышей поздравит губернатор Владимир Сипягин. Затем ребята примут участие в интерактивной программе, посмотрят новогоднее представление "Аленький цветочек", покружат в новогоднем хороводе с Дедом Морозом и Снегурочкой и получат сладкий новогодний подарок от губернатора региона.

ИСТОЧНИК KP.RU