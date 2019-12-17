Губернатор Владимирской области встретится с делегацией из Вьетнама
Вместе они посетят ВлГУ и битумный завод "Биотум"
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18 декабря губернатор Владимирской области Владимир Сипягин встретится с Чрезвычайным и полномочным послом Социалистической Республики Вьетнам в РФ господином Нго Дык Манем. Он прибыл во Владимирскую область с рабочим визитом.
Пресс-служба администрации Владимирской области сообщает, что делегация из Вьетнама посетит Владимирский государственный университет и битумный завод "Биотум".
ИСТОЧНИК KP.RU