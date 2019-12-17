Губернатор Владимирской области встретится с делегацией из Вьетнама

СЕГОДНЯ 11:46 2019-12-17T11:46:10+03:00

Вместе они посетят ВлГУ и битумный завод "Биотум"

Изменить размер текста: A A

18 декабря губернатор Владимирской области Владимир Сипягин встретится с Чрезвычайным и полномочным послом Социалистической Республики Вьетнам в РФ господином Нго Дык Манем. Он прибыл во Владимирскую область с рабочим визитом.

Пресс-служба администрации Владимирской области сообщает, что делегация из Вьетнама посетит Владимирский государственный университет и битумный завод "Биотум".

ИСТОЧНИК KP.RU