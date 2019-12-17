В Муромской школе не хватает места ученикам
Во время проверки, проведенной сотрудниками регионального управления Роспотребнадзора, выяснилось, что в Муромской средней школе №13 нарушены санитарные нормы. На каждого ученика в классе должно было приходиться не менее двух с половиной квадратных метров, а выходило намного меньше. Представители управления обратились в суд, прося обязать администрацию школы принять меры по обеспечению соблюдения нормы площади на каждого обещающегося в классах. Специалисты указали, что такие нарушения могут негативно отразиться на процессе обучения, ведь в стесненной обстановке детям сложнее усваивать знания. Также нарушение СанПинов вредит здоровью и способствует возникновению и распространению инфекционных заболеваний.
ИСТОЧНИК KP.RU