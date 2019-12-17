Владимирские семьи с двумя детьми в будущем году сохранят право на ежемесячные выплаты

СЕГОДНЯ 11:08 2019-12-17T11:08:06+03:00

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В 2020 году владимирские семьи, где второй ребенок родился или был усыновлен с 1 января 2018 года, будут иметь право на денежную выплату из материнского капитала. Такие выплаты положены до достижения ребенком трех лет, то есть на детей, родившихся в 2018 году, прекратят платить только в 2021-м.

Право на ежемесячную выплату из материнского капитала имеют семьи с небольшим доходом. С 1 января 2020 года предельный доход увеличен с 1,5 до 2 прожиточных минимумов на человека в месяц. Величина прожиточного минимума, который используется для расчета, берется за второй квартал предыдушего года. То есть для выплат в 2020 году будет использована сумма прожиточного минимума за апрель-июнь 2019 года. Во Владимирской области она равна 11 746 рублям. Таким образом, двукратный размер прожиточного минимума равен 23492 рублям, и если доход на человека в семье ниже этой суммы - можно обращаться за ежемесячной выплатой из материнского капитала. Для вычисления дохода надо сложить все зарплаты, пособия, стипендии и социальные вылаты родителей и всех детей за год, а затем разделить на 12.

Размер ежемесячной выплаты в 2020 году составит 10780 рублей, для сравнения в 2019 году он был равен 9911 рублей.

Заявление о назначении ежемесячной выплаты можно подать в клиентской службе Пенсионного фонда России, МФЦ или через личный кабинет на сайте ПФР. Семьи, которые уже получили право на материнский капитал, но пока не оформили сертификат, могут сделать это одновременно с подачей заявления на ежемесячную выплату.

Начиная с 2018 года, владимирское отделение Пенсионного фонда приняло 1188 заявлений на выплату.

ИСТОЧНИК KP.RU