2019-12-17T10:24:36+03:00
Общество

Во Владимирской области - 10 тысяч больных ОРВИ

Гриппа пока не обнаружено
Вероника ПАНИНА
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На прошлой неделе во Владимирской области в поликлиники с симптомами простуды обратилось 10 380 человек, из них 6 547 - дети. Это выше уровня эпидемического порога почти на 10%, однако эпидемией пока не является, так как порог превышен только в одной возрастной группе - взрослые, старше 15 лет.

Во Владимире за неделю зафиксирован около 3600 случаев ОРВИ, из них примерно 2000 - дети. Болеет 100 человек на 10000 населения, это выше эпидпорога примерно на 5%.

У больных, обратившихся в поликлиники, врачи определили обычные для сезона «простудные» заболевания - аденовирус и парагрипп. Ни одного случая гриппа пока не зафиксировано. Самая высокая заболеваемость на территории области - в Собинке, Владимире, Гусь-Хрустальном и Муромском районах.

Врачи напоминают - антибиотики ОРВИ не лечат и профилактикой не являются! Самый простой способ профилактики - мыть руки каждый раз после посещения общественных мест и поездок в транспорте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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