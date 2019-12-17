ДИЗО опубликовал список главных должников перед бюджетом Владимирской области

СЕГОДНЯ 10:13 2019-12-17T10:13:49+03:00

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Департамент имущественных отношений администрации Владимирской области опубликовал список должников перед региональным бюджетом по состоянию на 10 декабря 2019 года. На первом месте оказалась строительная компания ООО ИСК "Строй Капитал". Ее задолженность составила почти 15,5 миллионов рублей. Второе место в списке занял ГУП "Владобджилкомхоз", его долг составил более 12 миллионов рублей. Третье место осталось за застройщиком ООО "Игротэк", его долг составил 3,3 миллиона рублей.

Всего в списке должников значится 23 предприятия. Среди них есть еще несколько государственных компаний, а также ряд региональных банков и банкротных предприятий.

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ИСТОЧНИК KP.RU